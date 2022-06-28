بالصور – أول ظهور لـ جاستن بيبر بعد إصابته بمتلازمة “رامزي هانت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوهد نجم البوب جاستن بيبر للمرّة الأولى بعد الإعلان عن إصابته بمتلازمة “رامزي هانت” مع زوجته هيلي في لوس أنجلس.

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، بصور النّجم الكندي جاستن بيبر وزوجته هيلي بيبر وهما عائدان إلى لوس أنجلس بعدما استمتعا بأسبوعين رائعين في إحدى جزر البهاما.

وحالما حطّت الطائرة الخاصّة التي كانت تقل الثنائي في لوس أنجلس، خرج منها المغني وجلس إلى جانب زوجته استعداداً للخروج من ساحة المطار.

وظهر بيبر بكنزة بيضاء وقبعة بيسبول وارتدى بنطالاً رياضيًّا وردي اللّون ووضع نظارات شمسيّة فضية. أما زوجته، فارتدت قميصًا أبيض فوقه سترة جلدية سوداء اللّون وسروالاً أخضر زيتوني. وزينت إطلالتها بنظارات سوداء وأقراط ذهبيّة، وقامت بتسريحة الكعكة لترفع شعرها البني عن وجهها.

وعلى الرّغم من أن السّفر استمر لمدة 6 ساعات، اتجه الزوجان فور وصولهما إلى مطعم سوشي في غرب هوليوود قبل العودة إلى منزلهما.

ويذكر أن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي بعد الإعلان عن مرض بيبر الذي أرغمه على تأجيل عروضه كافة في الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن بيبر سيستأنف جولته العالمية في 31 تموز (يونيو) 2022 حيث سيحيي عرضه الأول في إيطاليا وستنتهي الجولة في بولندا بتاريخ 25 آذار (مارس) 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن بيبر سبق وأصدر إعلانًا أكّد فيه أنه متفائل بشأن شفائه وأنه يتلقى أفضل رعاية طبيّة ممكنة.