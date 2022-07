توم كروز يقلب المعايير في تاريخ السينما.. “توب غان: مافريك” يتخطى المليار دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطت إيرادات فيلم توم كروز الجديد “توب غان: مافريك ” المليار دولار أميركي في شباك التذاكر العالمي، ليحتل الصّدارة ويصبح الفيلم الأكثر ربحاً في مسيرة نجم هوليوود.

وحقق الفيلم رقماً قياسياً في شباك التذاكر العالمي خلال عطلة الأسبوع الماضي، إذ فاقت إيراداته المليار دولار أميركي.

ومع العلم أن هذا الفيلم هو الأنجح في مسيرة كروز، أصبح العمل الأول الذي يقلب المقاييس في تاريخ السينما بعد مرور 31 يوماً فقط على عرضه في الصالات.

وبعد النجاح الذي حققه، رفع مكانة توم كروز في لائحة نجوم هوليوود بعدما سحق فيلم “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”، الذي بلغت إيراداته 943 مليون دولار أميركي لهذا العام.

ويعتبر هذا النجاح إنجازاً ضخماً بعدما قوضت جائحة كورونا عالم السينما، لا سيما أن عدداً من دور السينما الأميركية أغلق أبوابه لفترة لا تقلّ عن 15 شهراً.

ويذكر أن الفيلم الجديد هو الوحيد الذي حصد 1.89 مليار دولار أميركي منذ تفشي الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أن فيلم “مهمة مستحيلة-تداعيات” سبق ومثّل النجاح الأكبر في مسيرة كروز المهنية إذ بلغت قيمة إيراداته العالمية 257 مليون دولار.

وكانت شركة “باراماونت بيكتشير” قد أعلنت عن تأجيل إصدار الفيلم من عام 2020 إلى عام 2022 ليتمكّن المعجبون من مشاهدته في صالات السينما. وقال كريس أرونسون، رئيس التوزيع المحلي في باراماونت: “أنا سعيد لأننا اتخذنا هذا القرار. سيحظى هذا الفيلم بأهميّة كبيرة. وسيجذب الناس إلى الصالات التي لم يذهبوا إليها منذ وقت طويل”.