بعد مرور 3 أشهر على صفعة الأوسكار.. ويل سميث يفوز بجائزة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز ويل سميث مساء الأحد الماضي بجائزة أفضل ممثّل عن دوره في فيلم الملك ريتشارد خلال حفل توزيع جوائز BET.

واستطاع الممثل العالمي ويل سميث أن يعيد البريق إلى اسمه بعدما صفع المقدّم كريس روك على خشبة المسرح ومُنع من المشاركة في فعاليات الأوسكار لمدة 10 سنوات.

وعلى الرّغم من أن الممثل الكوميدي لم يحضر حفل توزيع جوائز BET الذي أقيم مساء الأحد الماضي، إلا أنه خطف جائزة أفضل ممثّل عن أدائه في فيلم الملك ريتشارد.

وتفوّق سميث على منافسيه أدريان هولمز وجباري بانكس عن فيلم “Bel-Air”، وأنتوني أندرسون عن “Blackish” ودامسون إدريس عن “Snowfall” ودينزل واشنطن عن “مأساة مكبث” وفورست ويتكر عن “عراب هارلم” وستيرلينغ كيه براون عن فيلم “This Is Us”.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم المتعدد المواهب سبق وفاز بجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام والغولدن غلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة و”Critics Choice Awards” و”NAACP Image awards” عن أدائه لدور والد نجمتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز.

وكان سميث صفع كريس روك خلال حفل “الأوسكار” بعدما تلفّظ المقدّم بتعليق لاذعٍ طال الممثلة جادا سميث، زوجة ويل. والمعروف أن جادا مصابة بالثّعلبة وهي حالة تؤدّي إلى تساقط الشّعر، الأمر الذي ضايق ويل ودفعه إلى صفع وشتم روك.