“تعرفوا محل قلل رخيصة”.. ساويرس يسخر من استقالة هاني شاكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري هاني شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية”، تقدمه بالاستقالة من منصب نقيب المهن الموسيقية، على ضوء الأزمة التي وقعت في مؤتمر اعتذار حسن شاكوش لعازفي الإيقاع، ووصل الأمر إلى الاشتباكات والتراشقات اللفظية، بين سكرتير النقابة وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست، الذي اعترض على منح شاكوش تصريح مزاولة المهنة.

وأثارت استقالة شاكر ردود فعل كثيرة طالبت الأخير بالتراجع عن قراره، على رأسها من قبل سعيد الأرتيست الذي قدّم اعتذاره من النقيب، بالإضافة إلى مغني المهرجانات حسن شاكوش الذي اعتبر استقالة شاكر “خسارة كبيرة للوطن العربي”.

وتعرّض رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس لهجوم حاد عبر موقع “تويتر”، حيث أعرب بسخريةٍ عن فرحته باستقالة شاكر.

وغرّد ساويرس: “استقالة هاني شاكر من نقابه المهن الموسيقية! ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة”.

ودعا نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، شاكر إلى التراجع عن قراره بالاعتزال، والتريّث قبل اتخاذه رسمياً.