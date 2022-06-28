نصيحة غريبة من زينة للمنتحرين من أجل الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، منشوراً وجهت من خلاله نصيحة غريبة للشباب الذين يفكرون في الانتحار بسبب الحب أو رفض الفتيات الارتباط بهم، بعد أن انتشرت حوادث الانتحار مؤخرا بشكل كبير.

وكتبت زينة قائلة: “معلش الناس اللي بتنتحر علشان بتحب حد وتموت نفسها بسبب رفض الجواز، بتغضبوا ربنا علشان بني آدم أو بني آدمة، ممكن لو اتجوزتوه تندموا طول عمركم وتتمنوا الموت علشان تخلصوا من وشه وعشرته الكريهة”.

وأضافت زينة قائلة: “طب ما فكرتوش لحظة في أهلكم اللي ربوا وتعبوا علشان يكبروكم وحرقة قلبهم عليكم لا إله إلا الله، ربنا يهدي الجميع”.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة في مجال الدراما، هو مشاركتها في مسلسل “كله بالحب”، وتعرض مسلسل “كله بالحب” للعديد من الأزمات قبل انطلاق عرضه، منها إعلان انسحاب الفنان أحمد السعدني وقراره برفع قضية على الشركة المنتجة، لمخالفة بعض بنود الاتفاق بينهم في المسلسل.