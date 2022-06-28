شكرا لقرائتكم خبر عن عابد عنانى بعد مشاركته فى "الرهان": أنا مديون للمسرح بأى نجاح وصلت له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عابد عنانى لـ"الخليج 365"، عن تفاصيل مشاركته فى مسرحية "الرهان"، والتى سيتم عرضها على مسرح النهار اليوم وغدا، من إخراج أحمد الرافعى، وقال عنانى:"مسرحية الرهان مأخوذة عن قصة الرهان لتشيكوف، وأقدم فيها دور "هيرمان"، حيث تحكي عن رجلين يدخلا فى رهان على فكرة ، فهيرمان يؤمن بفكرة وهي إلغاء حكم الإعدام فهو يري أن هذا الأمر غير إنساني ويريد إستبداله بالمؤبد ويحدث الرهان بينهم ويسجن المحامي لمدة 15عاما ونري تأثير هذه الأعوام عليهما الإثنان.

وتابع عنانى: "قدمنا العرض من قبل مرتين، وهذه المرة الثالثة هناك تغيير في بعض الممثلين، وهناك بعض التغييرات فى الإعداد لها علاقة بردود الأفعال التي تلقيناها من الجمهور فبالرغم أن العرض لاقى استحسان الناس، إلا أنه فلسفى نوعا ما، مما يجعل هناك العديد من التساؤلات".

وأكد عناني أنه مديون للمسرح بأي نجاح وصل له، وقال أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وتعلمت علي أيدي أساتذة كبار واعتقد أن من يبدأ حياته في المسرح يصاب بلعنة ويشعر دائماً أن لا شيء يساوي وقفة المسرح ونجاحات الدراما أو غيرها هو نجاح غير ملموس ولكن نجاح المسرح له طعم آخر ، فأنا أقدم تجربة أخري علي المسرح القومي وهو عرض الحفيد ومن العروض التي أعتز بها أيضاً ، المسرح يجعلنا نشعر بالجمهور ونلمس إحتياجاته والمسرح هو الأستاذ .

وعن جديده خلال الفترة القادمة قال الفنان عابد عناني : نحن بصدد التحضير للجزء الثاني لمسلسل البيت بيتي بطوله كريم محمود عبد العزيز ومصطفي خاطر، ويعرض هذه الأيام مسلسل الثمانية وأنا سعيد بتلك التجربة وبمشاركتي مع المخرج أحمد مدحت للمرة الثانية .

عرض الرهان بطولة عابد عناني ، هاني الطمباري ، تيسير عبد العزيز ، نانسي نبيل ، ياسر أبو العنين ، مكياج إسلام عباس ، إعداد موسيقي محمد خالد ، ديكور فادي فوكيه ، إضاءة أبو بكر الشريف ، مساعدا الإخراج علي دياب وفادي باسم ، مخرج منفذ محمد ممدوح.