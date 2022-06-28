شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقى أحمد عادل يحتفل بتخرج ابنته كنزى ويعلق: أهم من نجاح الأغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الموزع الموسيقى أحمد عادل بتخرج ابنته كنزى وسط أصدقائها وبعض المقربين، ونشر عادل عبر صفحته عدد من صور الاحتفال، وأعرب عن سعادته بنجاح ابنته، حيث أوضح أن سعادته بنجاح ابنته أكثر من سعادته بنجاح أغانيه التى وزعها.



اصدقاء كنزى اصدقاء كنزى



احمد عادل وكنزى ونعيمة زوجته احمد عادل وكنزى ونعيمة زوجته

نعيمة كامل وعفاف جريس





كنزى ووالدتها



كنزى مع والدتها مصممة الازياء نعيمة كامل كنزى مع والدتها مصممة الازياء نعيمة كامل

وقال الموزع الموسيقي أحمد عادل فى تصريحات سابقة إن التوزيع الموسيقى من أهم عوامل نجاح الأغنية، وإن أول توزيع ليا كان مع الفنان إدوارد بأغنية "لايلو لايلو" وكنت عازف بيانو فى فرقة إدوارد وقتها، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تريو الذي يذاع علي نغم اف ام والبرنامج من تقديم مها بهنسي.

وأضاف أن أى موزع موسيقى يحب التعامل مع عمرو دياب وسعيد بشغلي معاه في "الجو جميل" ولم أتوقع نجاحها بهذا الشكل، وبشتغل بطريقة الورشة أثناء التحضير للأغنية، وكان لدينا مكان نحب التجمع فيه أنا وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى وكتير من الملحنين والموزعين.

وذكر أن نصر محروس من أهم المنتجين ولديه ذوق ونظرة معينة فى اختيار المطربين ومدرسة خاصة أيضا فى اختيار الأغانى، وكل مطرب لديه لوك واستايل مختلف وبنشتغل على نفس الاستايل فى التوزيع.

أما عن أغنية "بعيش" لتامر حسنى من أغانى البوب، وحققت نجاحا كبيرا وقت نزولها، وكانت شكلا جديدا فى المزيكا ونالت إعجاب الناس، واتعلمت كتير من حميد الشاعرى، لأن لديه طرقا فى التوزيع لا أحد يستطيع تقليدها، ولديّ علاقات قوية بالعديد من الموزعين، وبنساعد بعض ومفيش غيرة بينا.