شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات الفنية يرفض استقالة هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية، بيانًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، للتعليق على الأحداث التي وقعت أمس خلال اجتماع نقابة الموسيقيين فى حضور مؤدى المهرجانات حسن شاكوش، وانتهت بإعلان الفنان هانى شاكر استقالته من منصب النقيب.

وجاء فى البيان: "تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث بالأمس من أحداث مؤسفة لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية والتي تضم روادًا من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهم من المبدعين فى المهن الموسيقية التي أثرت فى وجدان الشعوب العربية بل وامتد أثرها إلى العالم".

وتابع البيان: "وإزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقبا للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره فى اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد الآتى: أولا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب فى هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب..

ثانيًا: يرفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الممثل لجموع فنانى مصر استقالة الفنان الكبير هانى شاكر ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ مكانة مرموقة من بين المبدعين فى مجال الغناء ونقيب شهدت النقابة فى عهده تطورًا ملحوظًا ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية بل والمجتمع بأسره.