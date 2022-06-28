شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صفعة الأوسكار.. ويل سميث يسافر الهند لطلب مساعدة روحانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدوأن إيمان النجم العالمى ويل سميث بالروحانيات ساعده فى التخلص من الضغط الذى تعرض له بعدما انتقده العالم وأكاديمية الأوسكار إثر صفعه لمقدم البرامج كريس روك على مسرح حفل توزيع الجوائز الأضخم.

وحسب تقرير جديد أصبح ويل سميث فى حالة معنوية مرتفعة خلال الفترة الحالية وذلك بعدما سافر إلى الهند لطلب المساعدة الروحية.

وخلال محادثة مع Entertainment Tonight على السجادة الحمراء لجوائز BET لعام 2022 ، قالت ابنة سميث على الشاشة ، "فى كل مرة أتحدث معه، يقول دائمًا كل شيء فى روعة إلهية، كما تعلمون، لذا فهو جيد"

تزعم بعض المصادر أن النجم العالمى ويل سميث يبتكر شكلاً لعودته من جديد إلى هوليود بعدما تمت إزاحته إثر الصفعة التى أصاب بها مقدم البرامج العالمى كريس روك، حيث قرر ويل سميث إنتاج الجزء الثانى من I Am Legend، وكأنه عودة متوقعة وليست مدبرة لرجوعه إلى الساحة من جديد، وذلك حسبما أكدت مصادر مطلعة لموقع the sun.

وقالت المصادر إن الممثل البالغ من العمر 53 عامًا يحاول أن يجعل الأمور بين يديه من خلال تكملة منتجة ذاتيًا لفيلم عام 2007، عبر شركته Westbrook Media، ويتم الآن كتابة النص ولم تظهر شخصيات غير ويل حتى هذه اللحظة.