شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشارك بعرضين فى الدورة الـ 29 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك تونس في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بعرضين مسرحيين هما (الكوميديا الإلهية) لحافظ خليفة، ومسرحية "أخر مرة"، إخراج وفاء طبوبى.

كما اختارت لجنة مشاهدة العروض العربية عددا آخر من العروض المسرحية للمشاركة في المسابقة الرسمية بالمهرجان الذي تقرر انطلاقه يوم 1 سبتمبر ويستمر حتي 8 من نفس الشهر.

وقد تشكلت لجنة المشاهدة من : ( المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج هاني المتناوي الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم ، السينوغراف د. محمود صبري ) وقد اختارت اللجنة العروض التالية: العرض المسرحي ( منفيستو ) من (سوريا / ألمانيا ) ، العرض المسرحي ( الطابور السادس) من الكويت ، العرض المسرحي ، العرض المسرحي (إعادة ضبط المصنع ) من العراق ، العرض المسرحي ( شا طا را ) من المغرب و العرض المسرحي ( المنديل ) من سوريا.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كانت قد أعلن منذ وقت قصير عن انطلاق مؤتمرا علميا تحت عنوان : التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي ، ويهدف المؤتمر لدراسة كيف أثر التطور التكنولوجي على أساليب التجريب في المسرح المعاصر ؟ ، بالإضافة لبحث أثر التكنولوجيا والنظم الرقمية والعوالم الافتراضية على فن الدراما عامة وفنيات العرض المسرحي وعناصره وفنونه المختلفة في مسارح العالم اليوم.