شكرا لقرائتكم خبر عن "العنكبوت" لـ أحمد السقا يضيف 113 ألف جنيه أمس لإيراداته فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا إلى 113,078 آلاف جنيه ليلة أمس الاثنين في شباك التذاكر، لتصل إيراداته حتى الآن إلى 36 مليونًا و100 ألف جنيه، وذلك منذ انطلاق عرضه فى السينمات، حيث انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر الماضى.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب شقيقه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.