شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الوثائقى "القرار" على watch it بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الرقمية، عن عرض الفيلم الوثائقي"القرار" على شاشتها بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، التي يحتفل بها الشعب المصري يوم الخميس المقبل، والفيلم يظهر النجم آسر ياسين كمحاور لعدد من الشخصيات الهامة التي كان لها دور في ثورة 30 يونيو وتأثيرا كبيرا على الشعب المصري.

وتظهر في الفيلم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في الفيلم والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء الشعب المصري الشهود على جرائم الجماعية الإرهابية خلال تلك الفترة وكيف عايشوها، كما يحتوي الفيلم على مادة أرشيفية هائلة تحتوي على مشاهد عنف جماعة الاخوان ضد مصر.

صور آسر عدد من المشاهد بميدان التحرير لإظهار الشكل الجديد الذي ظهر عليه بعد سنوات من الثورة ومدى التطوير الحضاري بالمنطقة كلها مع وجود أعلان مصر التي ترفرف بالمكان كله في مشهد مختلف تماما.

يذكر أن آسر ياسين في رمضان الماضى، مسلسل "suits بالعربى" وشارك في بطولة العمل أحمد داود، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.