والدة هيفاء وهبي تتعرض لأزمة صحية وتدخل المستشفى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:54 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن تعرض والدتها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بلبنان .

وتضمن المنشور صورة لهيفاء وهبي برفقة والدتها، كتبت في تعليقها عليها : ” كان وقت صعب علينا اليوم .. حمد الله على سلامتك يا ست الكل يا ماما ” .

وتابعت هيفاء وهبي موجهة الشكر لطاقم التمريض بالمستشفى : ” شكرا لفريق ممرضي الطوارئ في مستشفي طراد ودكتورة ريان لأنكم اهتميتوا بالماما ” .