شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تهاجم شاكوش بعد حديثه عن "حاجة مستخبية" لحماقى: مش كل حد يتقال له فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت المطربة شذى، مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، بعد حديثه عن لحن أغنية حاجة مستخبية لمحمد حماقي، بسرقة اللحن من أغنية تركى، وكتبت شذى، عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة:"كنت بضحك وعايزة أكسر التليفزيون من كمية الاستفزاز، وبالأخص الجزء بتاع الرد إن محمد حماقي أصلًا سارق اللحن من أغنيه تركي؟ وأساسا الأغنية التركي نازلة بعد أغنيه حماقي بسنتين على الأقل".



شذى

وتابعت:" أغنية حماقي من 2012 جايبة 16 مليون بس؟! نقف بقى هنا.. أولًا لما نجحت أغنية وسارق لحنها، طيب كنت من باب العلم بالشيء ثقف نفسك واعرف تاريخ اللحن ده إيه، ومين اللي واخده من مين.. تاني حاجة قصدك إيه بأغنية حماقي جايبة 16 مليون بس، إنك أجمد وكده من حماقي! ما هو مش معنى إن في هوجة وانحدار في الذوق، تتخيل أنك جامد أوي.. وتتكلم بتعالي كأنك مغني قصيدة الأطلال".

وأضافت شذى: "والله أمثلة بجد تكره الواحد في اليوم اللي فكر يسيب فيه حاجات كتير بيحبها، علشان يخبط في العالم دي.. ولقب فنان ده يتقال على كل من هب ودب، وبقى مقياس النجاح وتقدير حجم الموهبة مربوط بالمشاهدات، وحسابات أبعد ما تكون عن المهنية والفن لنا الله والله".