شكرا لقرائتكم خبر عن "تعظيم سلام".. أغنية وطنية جديدة لـ محمد نور احتفالا بـ 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد نور من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "تعظيم سلام"، من كلمات محمد علاء، وألحان محمد نور، وتوزيع زووم، وإشراف أحمد عبد المعبود، وسوف يتم طرحها بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، وتقول كلمات الأغنية:

بحب بلدى وأرضها .... بحب ناسها وشعبها

بموت في كل شبر فيها واللى يجى في يوم عليها .... زى الأسود خير الجنود واقفين لها

بحب بلدى في حلوها وبحبها في مرها .. واللى يغلط ويعاديها او يفكر بس فيها

بلد وراها رجالتها قادرين يجيبو حقها

واقروا التاريخ سنين بطولة وتضحيات مش بالكلام رجالة عملت معجزات حرب وسلام امن وامان

تعظيم سلام لكل واحد حب بلده .. تعظيم سلام للواقف يحمى ارضة متشكرين ومكملين

شوفتى بعينكو اللى حصل كسبنا والشر اتكسر ..... كتبنا بايدينا الحكاية وانتصرنا في النهاية

اشجع قرار دة الاختيار هو اللى انتصر

كان المطرب محمد نور قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سداح مداح" على "يوتيوب"، وهى أولى أغانى ألبومه الجديد "الحب"، والذي من المقرر طرحه خلال موسم الصيف الحالى، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع اسلام ساسو ، وميكس وماستر ياسر أنور وتم تصويرها على طريقه الفيديو كليب من كواليس فيلمه الجديد "الحب بتفاصيله"، إخراج محمد حمدى.