هاني شاكر يعلن على الهواء استقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:00 مساءً - أجرى الفنان ” هاني شاكر ” مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي ” عمرو أديب ” أعلن من خلالها استقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين .

وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت أمس في مؤتمر اعتذار المطرب ” حسن شاكوش ” من مشادات كلامية حادة وصلت إلى تطاول بالأيدي بين أحد أعضاء النقابة وبين العازف ” سعيد الأرتيست ” لينسحب هاني شاكر من المؤتمر .

وأعرب الفنان هاني شاكر في مداخلته عن حزنه مما حدث وعدم تخيله لما مر به مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر كان لحل أية خلافات قائمة بين أعضاء الأسرة الموسيقية وليس لحدوث مشاجرات .

ثم أعلن هاني شاكر خلال حديثه عن قراره باستقالته من منصبه قائلا : ” اسمحلي أعلن من خلالك بعد هذه الرحلة اللي قضيتها في نقابة المهن الموسيقية وجلوسي على هذا الكرسي اللي يتشرف بيه كل فنان أنا بقدم استقالتي معاك على الهوا ” .

وأضاف : ” أنا بشكر الجمعية العمومية على ثقتها والفترة اللي قضيناها مع بعض وبشكر كل الناس اللي اتعاملت معاهم الفترة اللي فاتت .. وده قرار نهائي ” .

وكانت قد أقامت نقابة المهن الموسيقية مؤتمرا قدم من خلاله حسن شاكوش اعتذارا للمجلس وأعضاء النقابة عن ما بدر منه في الفترة الماضية والتي أدت إلى منعه من الغناء في مصر .

إلا أن حسن شاكوش كان قد حصل مؤخرا على الكارنيه الخاص بالنقابة قبل انعقاد المؤتمر بعد محاولاته لحل تلك الأزمة وهو ما اعترض عليه سعيد الارتيست مشيرا إلى أنه كان لا يجب حصول شاكوش على الكارنيه إلا بعد تقديم اعتذاره لهم ولأعضاء النقابة من خلال هذا المؤتمر .