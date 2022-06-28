كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:00 مساءً - كشف الفنان الأردني ” شاكر جابر ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تلقي إبنته رسالة تهديد بالقتل من جانب أحد الأشخاص .
وأشار مرسل رسالة التهديد إلى أن إبنة شاكر جابر سوف تلقى نفس مصير الطالبة الأردنية ” إيمان إرشيد ” التي لقت مصرعها منذ أيام داخل جامعة العلوم التطبيقية رميا بالرصاص .
ونشر شاكر جابر صورة من الرسالة التي جاء فيها : ” الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني انتي ” .. وكتب الفنان الأردني في تعليقه على الصورة : ” هذا وصل لإبنتي أمس، تهديد بالقتل ” .
وقال الفنان شاكر جابر في تصرحيات صحفية له أنه تقدم بشكوى إلى وحدة الجرائم الالكترونية التابعة للأمن العام لمعرفة مرسل الرسالة، مضيفا : ” حتى الآن لم يتم تحديد هوية المرسل ونحن بالانتظار ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان عربي يعلن تلقي إبنته رسالة تهديد بالقتل على طريقة ” إيمان إرشيد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.