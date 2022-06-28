فنان عربي يعلن تلقي إبنته رسالة تهديد بالقتل على طريقة ” إيمان إرشيد “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:00 مساءً - كشف الفنان الأردني ” شاكر جابر ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تلقي إبنته رسالة تهديد بالقتل من جانب أحد الأشخاص .

وأشار مرسل رسالة التهديد إلى أن إبنة شاكر جابر سوف تلقى نفس مصير الطالبة الأردنية ” إيمان إرشيد ” التي لقت مصرعها منذ أيام داخل جامعة العلوم التطبيقية رميا بالرصاص .

ونشر شاكر جابر صورة من الرسالة التي جاء فيها : ” الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني انتي ” .. وكتب الفنان الأردني في تعليقه على الصورة : ” هذا وصل لإبنتي أمس، تهديد بالقتل ” .

وقال الفنان شاكر جابر في تصرحيات صحفية له أنه تقدم بشكوى إلى وحدة الجرائم الالكترونية التابعة للأمن العام لمعرفة مرسل الرسالة، مضيفا : ” حتى الآن لم يتم تحديد هوية المرسل ونحن بالانتظار ” .