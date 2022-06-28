نجيب ساويرس يسخر من استقالة هاني شاكر : ” حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:00 مساءً - علق رجل الأعمال ” نجيب ساويرس ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر على إعلان الفنان ” هاني شاكر ” استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية في الساعات الماضية .

فكتب في تغريدته ساخرا مشيرا إلى سعادته بهذا القرار : ” استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية .. ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة ” .

وأثارت تغريدة نجيب ساويرس استياء وغضب بعض المتابعين الذين اعتبروها إساءة للفنان هاني شاكر .. وهو ما دفعه بعد ذلك إلى الاعتذار عنها في تغريدة أخرى .

فقال ساويرس : ” اعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر، لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب (ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق) ” .

وكان قد أعلن الفنان ” هاني شاكر ” على الهواء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” ببرنامج الحكاية استقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين .

وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت أمس في مؤتمر اعتذار المطرب ” حسن شاكوش ” الذي عقدته نقابة الموسيقيين من مشادات كلامية حادة وصلت إلى تطاول بالأيدي بين أحد أعضاء النقابة وبين العازف ” سعيد الأرتيست ” وانسحب على إثرها هاني شاكر من المؤتمر .