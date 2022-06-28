كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:00 مساءً - علق رجل الأعمال ” نجيب ساويرس ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر على إعلان الفنان ” هاني شاكر ” استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية في الساعات الماضية .
فكتب في تغريدته ساخرا مشيرا إلى سعادته بهذا القرار : ” استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية .. ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة ” .
وأثارت تغريدة نجيب ساويرس استياء وغضب بعض المتابعين الذين اعتبروها إساءة للفنان هاني شاكر .. وهو ما دفعه بعد ذلك إلى الاعتذار عنها في تغريدة أخرى .
فقال ساويرس : ” اعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر، لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب (ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق) ” .
وكان قد أعلن الفنان ” هاني شاكر ” على الهواء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” ببرنامج الحكاية استقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين .
وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت أمس في مؤتمر اعتذار المطرب ” حسن شاكوش ” الذي عقدته نقابة الموسيقيين من مشادات كلامية حادة وصلت إلى تطاول بالأيدي بين أحد أعضاء النقابة وبين العازف ” سعيد الأرتيست ” وانسحب على إثرها هاني شاكر من المؤتمر .
كانت هذه تفاصيل خبر نجيب ساويرس يسخر من استقالة هاني شاكر : ” حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.