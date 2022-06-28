شكرا لقرائتكم خبر عن موقف النجوم من استقالة هاني شاكر وتعليق نجيب ساويرس صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

تفاعل عدد من النجوم والمشاهير، مع قرار استقالة الفنان المصري هاني شاكر من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وهو القرار الذي أعلنه على الهواء مباشرة.



وانقسم النجوم بين مؤيد لقرار هاني شاكر يدعونه على الثبات على موقفه والتراجع عن القيام بمهام منصبه كنقيب، بينما كان الأغلب يرجونه التراجع عن هذا القرار.

دعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، زميله هاني شاكر للتراجع عن استقالته خوفا من الفوضى وضياع النقابة، مشبهاً إياه بالموسيقار عبد الوهاب، ومؤكدا أنه واجهة النقابة ودعامتها.

وناقش أشرف زكي، هاني شاكر في قراره أثناء مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، والتي طلبت منه التراجع عن الاستقالة بدورها.

وأضاف زكي: "لو أنت سبت النقابة كده، يبقى النقابة دي انتهت، النقابة دي أمانة في رقبتك، أنا أرجو من حضرتك أنك تاخد إجازة، وبعد العيد لنا قعدة، والقضية أن النقابات هتضيع كده، إحنا ما صدقنا نقابة الموسيقيين يجي لها نقيب زي هاني شاكر".

وأكمل أشرف زكي طالبا من هاني شاكر التريث في قراره لما بعد عيد الأضحى: "أنت بتكمل دور أم كلثوم وعبد الوهاب، أنا كل اللي بطلبه منك قدم استقالتك وسيبها وبعد العيد لنا جلسة واللي فيه الخير يقدمه ربنا، محدش هيضغط عليك".

من ناحيته قال هاني شاكر: "ما أوعدكش إن هيكون في قرار آخر غير الاستقالة، واعتقد أن الجمعية العمومية متفهمة موقفي، وإن شاء الله يجي نقيب يهدي الدنيا والحال أكتر ويعمل إنجازات أحسن من كده".

مطرب المهرجانات المصرى حمو بيكا، الذي لا يخفى على أحد خلافه مع هاني شاكر، كان له موقفا مختلفا، إذ اكتفى بالتعليق عبر صفحته بفيسبوك دون إيضاح مباشر.

وكتب حمو بيكا: "الوحش راجع يا شوية جواجع"، مما فسره البعض على أنه شماتة في استقالة النقيب هاني شاكر، وفرحة من بيكا لانبعاث أمل في عودته لخوض امتحانات النقابة والحصول على العضوية مثل صديقه شاكوش.

وكان حمو بيكا قد أعلن قبل أسابيع، نيته السفر نهائياً من مصر والاستقرار في دبي بسبب رسوبه في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، كما كان الخلاف بينه وبين هاني شاكر قد اشتد بعد صدور حكم ضده بالحبس لمدة عامين ولكن النقيب كان قد تراجع عن الأمر ورفض حبسه.

أبدى رجل الأعمال المصري ومؤسس مهرجان الجونة السينمائي نجيب ساويرس، شماتته في هاني شاكر بعد قرار الاستقالة الذي أعلنه النقيب.

وكتب ساويرس على تويتر: "استقالة هاني شاكر من نقابه المهن الموسيقية!… ممكن حد يبعت لي عنوان محل قلل رخيصة"!

صدمت التغريدة الجمهور الذي عبر قطاع منه عن استيائه منها، مؤكدين أنها لا تليق بنجيب ساويرس ولا يصح أن يعلن شماتته في مثل هذا الموقف.

والخلاف بين ساويرس وهاني شاكر أيضاً معروف للجميع، إذ كان رجل الأعمال المصري قد أبدى استيائه تعليقا على قرار هاني شاكر السابق بإيقاف مطربي المهرجانات في مصر.

وكان نجيب ساويرس قد غرّد معلقا على هذا القرار قبل أشهر: "طب لو نقابة موسيقيين زي ما بتقول مالها ومال المغنين، وإن شاء الله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك وده مال خاص بعد إذنك".

وتابع: "أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء… الجمهور اللي يقرر يسمع مين وما يسمعش مين.. مش النقيب!"

كان المطرب حسن شاكوش ضيف الإعلامي عمرو أديب، الذي اختصه هاني شاكر بإعلان استقالته من خلاله على الهواء مباشرة، كما كان ضمن الحضور صباح أمس في مؤتمر الاعتذار الذي وقعت به الأزمة التي أدت لاستقالته من الأصل.

وأكد حسن شاكوش أن هاني شاكر هو الأب الروحي لنقابة المهن الموسيقية، مشيراً إلى أن الحمل ثقيلا عليه لأنه الأب الروحي للنقابة.

وأوضح حسن شاكوش أن استقالة هاني شاكر محزنة وخسارة للوطن العربي كله قائلا "أنا حزين على اللي حصل النهاردة واستقالة هاني شاكر خسارة للوطن العربي كله، وأنا اتصدمت من قراره".

يبدو أن المذيعة ياسمين الخطيب أيضا من ضمن الفرحين بعد استقالة هاني شاكر، حيث أكدت أنها تتمنى أن يخلفه نقيب لا يقوم بوقف مطربي المهرجانات.

وقالت ياسمين الخطيب في حسابها على فيسبوك: "هاني شاكر أعلن استقالته، أتمنى يثبت على موقفه،وأتمنى أن يدرك الذي سيخلفه أنه نقيب الموسيقيين وليس ناظر الأخلاق الحميدة".

قال هاني شاكر تعقيبا على قرار استقالته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "من غير ما أدخل في تفاصيل، المشهد في المؤتمر كان صعب جد ومش قادر أكمل الفترة اللي باقية لي في فترتي ووصلت لمرحلة مش قادر أكمل بعد كده".

تابع هاني شاكر: "أشكر أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية اللي وقفوا جنبي خلال الفترتين الأولى والثانية حتى الآن كن المشهد خلاني أعيد حساباتي كتير أوي".

واصل: كنت عاوز أجمع الأسرة الموسيقية تحت راية وحضن النقابة والموضوع كان معمول بحب وجاء الفنان حسن شاكوش واعتذر وكان المشهد رائع حتى آخر دقيقتين، باخد هذا القرار بلا رجعة واستقلت بلا رجعة وبكرة المجلس والجمعية العمومية تختار الأصلح والأكثر إفادة لها".