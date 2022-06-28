هكذا سخر عبد المجيد عبد الله من انتقاد محمد عبده له

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

استدعى الفنان عبد المجيد عبد الله، انتقاد الفنان محمد عبده له، على مسرح حفله الأخير بجدة في المملكة العربية السعودية.



وأثناء استعداد عبد المجيد عبد الله، لغناء إحدى أغنياته خلال الحفل، قرر أن يغني أغنية قديمة يفوق عمرها الـ 30 عاماً.

وأكد عبد المجيد عبد الله أن هذه الأغنية يفوق عمرها عمر بعض الشباب المتواجدين في الحفل، حيث إنها أغنية "قديمة".

وقال عبد المجيد عبد الله ساخراً من وصف محمد عبده له بأنه أصبح فناناً مرحلياً: "هغني أغنية قديمة، عمرها أكثر من 30 سنة يمكن أكبر من عمر البعض هنا، ما أنا فنان مرحلي".

وفي شهر رمضان الماضي، حل الفنان محمد عبده ضيفاً على برنامج مراحل للإعلامي علي العلياني، ووجه انتقاداته لبعض الفنانين من ضمنهم عبد المجيد عبد الله وطلال مداح ورابح صقر وغيرهم.

وقال محمد عبده في حواره مع العلياني إن بعض زملائه من الفنانين مع الأسف لهم، أصبحوا يغنون أغاني مرحلية أي أنها أغاني لا تبقى في الوجدان والذاكرة ولا تصنع تراثاً فنياً يبقى عبر الزمن مثل الفنانين الكبار قديماً.

وأوضح محمد عبده أن عبد المجيد عبد الله تخلى عن الأغاني الكلاسيكية وأصبح بدوره يؤدي أغاني مرحلية سريعة، لافتا إلى أنه يبدي وجهة نظره كناقد فني وليس كفنان زميل.

وخلال لقاء لاحق للفنان عبد المجيد عبد الله، قرر الرد بود وحب وتقدير لمحمد عبده على الرغم من رأيه اللاذع فيه.

وأوضح عبد المجيد عبد الله أنه سيظل يحترم ويحب محمد عبده قائلا: "سأظل تلميذاً للأستاذ محمد شيخ الفنانين هذا وأستاذنا كلنا ورائد وعملاق من البقية وآخر عظماء المغنيين" متابعاً: "ليس تواضع، سهل أن تجيب جمهور، لكن القيمة التي أجدها في فن محمد عبده وفنه، يبقى محمد عبده في شرايينا موجود".

وتابع مثنياً على موهبة عبده الكبيرة: "الله خلقه كدا يملك موهبة صوت، ويملك موهبة التلحين ما أحد يوازي نجومية محمد عبده، ومحمد عبده يبقى كما هو، ولو عبينا الرياض كاملة وليس مسرح الرياض فقط، ولكن لا نوازي نجومية محمد عبده".

وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد قدم مساء الجمعة 24 يونيو/حزيران، حفلا غنائيا أمام جمهور كبير في مدينة جدة الساحلية وهو الحفل الأول له منذ نحو أربعة عقود، حيث كان قد أبعده المرض عن المسرح.

وأحيا عبد المجيد عبد الله حفله الغنائي على مسرح جدة سوبر دوم الذي يتسع لـ 35 ألف شخص، وقد بيعت تذاكر الحفل بالكامل خلال ساعات من طرحها، ما دفع المنظمين لإقامة حفل ثان في اليوم التالي، بيعت تذاكره بالكامل هو أيضاً.

وقدم عبد المجيد عبد الله خلال الحفل مجموعة من أجمل أعماله الغنائية التي تفاعل معها جمهوره في جدة وردد كلمات معظم الأغاني معه وكان من بينها أغنية قبل أعرفك، بالإضافة لأغنية عايش سعيد، وأيضا كل من أغنية أول حكايتنا، وأغنية الحب الجديد أحد أبرز الأغاني التي قدمها في عام 2005، كما حرص عبد المجيد عبد الله أيضا على توثيق هذه اللحظات المهمة في حفله حيث قام بالتقاط سيلفي مع جمهوره لتوثيق الاستقبال والتفاعل الحافل معه، كما قدم الشكر لهم على هذا الاستقبال.