شكرا لقرائتكم خبر عن شيف ينتقد المطالب الغريبة لفيكتوريا بيكهام في حفل زفاف أحد المشاهير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

كشف الشيف الإسباني داني جارسيا، الحاصل على 3 نجوم ميشلان -أعلى وسام في صناعة الطهي العالمية- لأول مرة عن الطلبات الجنونية التي طلبتها مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام في حفل زفاف اللاعب سيرجيو راموس عام 2019.



أكد الطاه الشهير أن فيكتوريا بيكهام تسببت له في حزن عميق خلال حفل زفاف لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس والمذيعة بيلار روبيو، بعدما طلبت تغيير قائمة طعام الحفل بأكملها بسبب طلباتها المعقدة والجنونية للعشاء.

وتطرق غارسيا إلى طلبات مصممة الأزياء الشهيرة، 48 عاما، خلال مأدبة الزفاف في يونيو 2019 والذي تم عقده بالقرب من إشبيلية، وقال لمحاور على التلفزيون الإسباني ليلة الاثنين: "لقد كان الأمر غريبا للغاية، غيرت فيكتوريا بيكهام القائمة بأكملها".

لقد كان الأمر محزنا للغاية لأننا بذلنا جهداً كبيراً، ليس فقط أنا وفريقي ولكن أيضاً العروس والعريس وكل شخص آخر عانى لإنشاء قائمة طعام فريدة، متابعاً عن فيكتوريا: "كانت مختلفة تماما وكانت تعتمد فقط على الخضار.

وقال الشيف الذي أوضح اهتمام فيكتوريا بيكهام بالخضروات وهوسها بالنظافة: "ثم كانت هناك بعض الأشياء الغريبة التي لم أرها من قبل في حياتي".

تابع: "كان لديها ماء جوز الهند، طوال الوقت، وعاء مليء بالنعناع ثم على الجانب الآخر هناك الجل المائي الكحولي الذي هو مشهور جدا الآن ولكن في ذلك الوقت لم يكن يستخدم، لأن جائحة كوفيد- 19 لم تكن قد بدأت بعد".

أكمل: "كان الأمر معقدا حول إعطاء فيكتوريا قائمة طعامها في تلك الليلة"، مشيراً إلى حزنه بسبب شعوره بأن كل هذا الجهد الذي قام به مع فريقه لم يكن ذو قيمة.

يذكر أن سيرجيو راموس، الذي انضم مؤخرا لنادي باريس سان جيرمان، قد أصبح أبا للمرة الرابعة في يوليو 2020 من زوجته بيلار روبيو بعد أن استقبلا ابنهما ماكسيمو أدريانو.

من ناحية أخرى كان الشيف داني جارسيا الذي حصل على أول نجمة ميشلان عندما كان عمره 25 عاما فقط، قد أدلى بتعليقاته حول زوجة ديفيد بيكهام في عرض مسائي شهير يسمى El Hormiguero وهو العرض الذي ظهر فيه العديد من المشاهير منهم: جاستن بيبر وويل سميث حيث ظهر خلاله العديد من النجوم بصفة دورية على مر السنوات.

لقد خضعت عادات الأكل الغريبة لفيكتوريا بيكهام إلى تدقيق شديد منذ سنوات، وخلال بطولة الأمم الأوروبية 2004، ورد أنها التزمت بنظام غذائي مكون من الفراولة المغسولة بالمياه المعدنية.

كما كشفت بيكهام -وهي أم لأربعة أطفال- سابقا أنها لا تتناول الطعام المطبوخ بالزيت أو الزبدة أو الصلصات ولا تأكل اللحوم الحمراء أو منتجات الألبان.

وفي العام الماضي، قالت إن طعامها المريح كان عبارة عن توست محمص مع الملح، واعترفت: "بالنسبة لمعظم المطاعم، ربما أكون أسوأ كابوس لهم".

من ناحيته كان نجم الكرة العالمي ديفيد بيكهام قد اعترف في لقاء مسجل عن حبه لتناول الطعام والمشروبات المختلفة، لافتا إلى أن سوء حظه جمعه بزوجة لا تتناول إلا نفس الطعام منذ 25 عاماً!

تابع بيكهام: ""منذ أن التقيتها، وهي تأكل السمك المشوي والخضروات المطبوخة على البخار فقط، ونادرا ما تحيد عن ذلك".