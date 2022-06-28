عمرو دياب يحيى حفلاً غنائيًا فى الرياض 14 يوليو المقبل

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

يستعد النجم المصري عمرو دياب لإحياء حفل افتتاح "موسم الجيمرز" في "بوليفارد الرياض"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس 14 يوليو القادم، ومن المقرر أن يقدم دياب فى الحفل باقة من أشهر أغانية القديمة والحديثة.



كان النجم الكبير عمرو دياب قد طرح توزيع جديد لأغنية "هتدلع" على أحد المنصات، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان النجم عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا في التجمع، وقدم أحدث أغنياته "اللي يمشي يمشي" ، وكذلك غنى "هتدلع" التي طرحها في عيد الفطر وتفاعل معهما الحضور بشكل كبير.