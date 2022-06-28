دلائل تشير لعودة جونى ديب لبطولة Pirates of the Caribbean من جديد

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

يبدو أن أمر عودة جونى ديب إلى بطولة الجزء المقبل من فيلم Pirates of the Caribbean بات قريباً، بعدما أشارت التقارير مؤخراً إلى ذلك بأدلة عديدة وفقاً لمواقع مثل الديلي ميل وذا صن، مما أكدوا أن جوني ديب الذى سبق وتم ابعاده عن تلك السلسلة على خلفية قضيته مع آمبر هيرد قد يعود بناء على رغبة الشركة في استمالته لصالحها خاصة بعدما فاز على امبر هيرد في قضيتهما الأخيرة.



جونى ديب الذى حظى بدعم كبير مؤخراً، ووفقاً لموقع الديلي ميل تحاول شركة ديزنى المنتجة لسلسلة أفلام Pirates of the Caribbean كسبه لصالحها من خلال اعادته إلى دوره المفضل في تلك السلسلة بالإضافة إلى عمله آخر على منصة ديزنى بلس.

وذلك من خلال صفقة كبيرة بالإضافة إلى منح احد الجمعيات الخيرية الذى يمولها جونى ديب مبلغ ضخم يكون بمثابة عربون لجعله يوافق على العودة لدور البطولة في فيلم Pirates of the Caribbean.

كما كانت اضافت تقارير أخري في الأيام الماضية أن جونى ديب هو الآخر يود العودة لدوره المفضل ولا يمانع في ذلك، بل وأكدت عدة تقارير أن الممثل البالغ 59 عام كان في وقت مضى وتحديداً في شهر ابريل لا يمانع في تقليل راتبه مقابل العودة إلى بطولة تلك السلسلة من جديد.