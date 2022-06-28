نوال الكويتية: شكرًا لكل الزملاء ولجمهورى الغالي على السؤال أنا بخير

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

وجهت الفنانة نوال الكويتية، رسالة شكر لكل من سأل عليها بعد تعرضها لوعكة صحية، وأدت إلى إلغاء حفلها فى موسم جدة.



وغردت نوال، قائلة:"شكرًا لكل الزملاء ولجمهوري الغالي على السّؤال والإطمئنان الله لا يحرمني منكم جميعًا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمدلله بخير".

وأعلنت الفنانة نوال الكويتية إلغاء حفلها في موسم جدة، المقرر إقامته في أول من يوليو بسبب وعكة صحية تعرضت لها، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا وأرجو تقبّل اعتذاري وأشوفكم على خير وعلى حب".

وتتعاون الفنانة نوال الكويتية، في عمل فنى جديد مع الملحن حامد هاشم، وعبرت نوال عن سعادتها بهذا التعاون لافتة إلى أن العمل يجرى تنفيذه من كلمات مشرف العتابى، ومن توزيع نور هاشم، وتحت إشراف الملحن مشعل العروج .