المغنى بيلي جو أرمسترونج يعلن تنازله عن الجنسية الأمريكية بسبب حظر الإجهاض

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

أعلن المغنى الرئيسي بيلي جو أرمسترونج بـ فرقة Green Day، خلال حفله لـلحضور بأنه سيتخلى عن جنسيته الأمريكية بسبب اشمئزازه من قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد وايد، بخصوص الإجهاض.



ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع washingtonpost، صرح أرمسترونج على خشبة المسرح في استاد لندن يوم الجمعة الماضي، قائلا"أنا لم اعد أريد أن أكون مواطنًا أمريكيًا، وأنا أتخلى عن جنسيتي".

كان أرمسترونج، دائما صريحًا بشأن آرائه السياسية في الماضي، بما في ذلك مواقفه العديدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب لرفضه التنازل عن انتخابات 2020.

وذلك بعد أن أثار حكم المحكمة العليا بإلغاء الحق الأساسي للإجهاض، والذي تم تأسيسه منذ ما يقرب من 50 عامًا، وبالتالي قامت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يكن أرمسترونج وحده من بين الموسيقيين الذين تحدثوا ضد الحكم، حيث كرست بيلي إيليش أغنيتها "قوتك" للمتضررين من الحكم.

في خلال عام 2018، منح أرمسترونج الجنسية الفخرية لفيجيانو، البلدية الإيطالية التي أشاد بها أجداد أجداده، من قبل عمدة فيجيانو أميديو سيكالا.

كما أن أرمسترونج هو عضو في مجلس إدارة مشروع الشمبانزي، وهو ملاذ لبحوث الشمبانزي السابق الذي تم تمويله بشكل كبير من قبل جمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة.