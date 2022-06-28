شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: اللهم احفظ الأردن وأهله واحفظنا من كل سوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرصت النجمة يسرا، الدعاء لضحايا حادث تسرب الغاز الذي وقع في ميناء العقبة، وأدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"اللهم إني استودعتك العقبة وأهلها، اللهم احفظهم و ارحم من توفى في الحادث المؤسف و اشف جميع المصابين .. اللهم احفظ الأردن وأهله واحفظنا من كل سوء".



يسرا

وكان قد قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول بأن أعداد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة ارتفعت إلى 13 شخصا.

وقال الشبول، لقناة "المملكة" الأردنية، إن 130 شخصا لا يزالون قيد العلاج في مستشفيات العقبة، مشيرا إلى أنه "جرى تطهير مكان الحادثة".

وأضاف أن "العقبة أصبحت خالية تماما من الغاز المتسرب"، مشيرا إلى أن الحياة عادت لطبيعتها وعادت حركة الملاحة والعمل في الموانئ باستثناء رصيف رقم (4) الذي وقع فيه الحادثة، لإتاحة المجال للتأكد من سلامته بشكل نهائي.