شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تكشف تفاصيل إجراء عملية جراحية دقيقة لوالدتها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة روجينا تطوات الحالة الصحية لوالدتها، حيث نشرت روجينا صورا لها برفقة والدتها وعائلتها وزوجها الفنان أشرف زكي من المستشفى من خلال حسابها على إنستجرام.



روجينا ووالدتها وأشرف زكى

وكانت قد أكدت النجمة روجينا أنها حريصة على التواجد في الدراما الخليجية بجانب المصرية خلال الفترة الأخيرة مشيرة إلى: "عندما أسافر للمشاركة في مسلسل عربي أشعر باستمتاع كبير لا تتخيله، من محبة زملائي الذين لا يعرفوني، وأكوَن صداقات جديدة، وكانت أولى تجاربي هناك خلال مسلسل "قلبى معى" وسعدت جدًا بالعمل فيه".



روجينا ووالدتها

وأضافت روجينا لـ"الخليج 365" أنها قدمت بعد ذلك مسلسلا سوريا بعنوان "أحلى أيام"، أما تجربتي في "كيد الحريم" كانت مختلفة تمامًا موضحة: "أولاً التجربة كوميديي، وأول مرة أشتغل في الكويت، وهم لديهم جمهور متميز جدًا، والفنانين متميزين جدًا لأن عندهم مسرح، وهذا مهم، وكذلك عندهم معهد فنون مسرحية، فتجد معظمهم دارسين فن، فأنا سعدت جداً بالتجربة وسعيدة إنى بعمل كوميدي".

وقدمت روجينا في رمضان الماضى، مسلسل "انحراف" بطولة روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وأعلنت روجينا عن تقديم مسلسل بعنوان "ستهم" في شهر رمضان 2023 تتعاون فيه مع الكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار دراما صعيدية، لتعود روجينا إلى الشخصية الصعيدية بعد سنوات من تقديمها "الفرار من الحب" تأليف محمد صفاء عامر وإخراج مجدى أبو عميرة.

وفى السينما قدمت روجينا فيلم "مربع برمودا" نهاية العام الماضى، من تأليف هشام هلال.