مقابل 300 مليون دولار.. هل يُعيد جوني ديب إحياء القبطان جاك سبارو؟

بيروت - سلوى ياسين - بمتابعة بتجــرد: عد قطيعةٍ دامت خمس سنوات، أفادت تقارير صحافية أن النجم الأميركي جوني ديب قد يُعيد استئناف تصوير سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي وذلك بعدما تمّ وقف السلسلة في العام 2018 من قبل شركة ديزني المنتجة.

وذكر مصدر لصحيفة Poptopic أنّ ديب، البالغ من العمر 59 عاماً، قد بدأ محادثاتٍ مع ديزني بشأن عودته إلى سلسلة الأفلام الشهيرة من أجل إنتاج جزءٍ سادسٍ مقابل 300 مليون دولار وذلك بعد فوزه في قضية التشهير ضدّ طليقته الممثلة آمبر هيرد.

وكشف المصدر أنّ ديزني مهتمة في ترميم علاقتها بجوني ديب، قائلاً “لقد تواصلت الشركة معه قبل المحاكمة التي جرت بينه وبين آمبر هيرد وسألته إن كان مهتماً بالعودة لإنتاج فيلمٍ أو فيلمين من قراصنة الكاريبي”.

وأضاف المصدر أنّ ديزني تسعى إلى إبرام صفقة الـ 300 مليون حتى أنّها ستُقدّم تبرعاً سخياً لجمعيةٍ خيرية من اختيار ديب.

يُذكر أنّ جوني ديب يُؤدي الدور الرئيسي في سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي” بشخصية القبطان جاك سبارو وذلك طيلة 15 عاماً وكان أطلق الجزء الأخير في العام 2017.

وبشأن عودته إلى ديزني، كان ديب قد قال أمام هيئة التحكيم في قضية التشهير بحقّ طليقته إنّه لن يعمل مع ديزني من جديد لأنّه شعر بأنها عاملته على أساس “مذنب لحين إثبات البراءة”.

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضدّ طليقته آمبر هيرد متهماً إياها بالتشهير باسمه بعد مقال رأي نشرته في صحيفة وصفته فيه بالمعتدي من دون ذكر اسمه.