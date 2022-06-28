فيروز بصورة هي الأوضح مع العائلة.. “اكتمل النصاب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل المخرجة اللبنانيّة ريما الرحباني الكشف عن صور من القداس السنوي عن راحة نفس والدها الراحل عاصي الرحباني وشقيقتها الراحلة ليال، والّذي شارك فيه كلّ من والدتها السيدة فيروز وشقيقيها هلي وزياد الرحباني.

وبعد الضجّة التي أحدثتها الصورة التي نشرتها منذ أيام، وظهرت فيها العائلة مجتمعة، عادت ونشرت في الساعات الماضية صورة أخرى لها مع والدتها “فيروز” وشقيقيها في الكنيسة.

وتُعتبر الصورة المنشورة هي الأوضح والأحدث للسيدة فيروز مع عائلتها، وعلّقت ريما الرحباني بالقول: “إكتمل النِصَاب. ملاحظة: هلي مش مَمْنون أبداً خلال الصورة، ولا البقوة دايّور، لأن آيفون ريما بغير أيادي”.