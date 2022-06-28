آمبر هيرد.. هل فشلت في إقناع جوني ديب بتخفيض التعويض ضدها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقدت، في محكمة، فيرجينا جلسة بين محامي كل من جوني ديب وآمبر هيرد، من أجل التوصل إلى حلول، من أجل تخفيض التعويض الذي حكمت به المحكمة لصالح الممثل الأميركي، والذي بلغ 15 مليون دولار بسبب اتهامها بالتشويه والسب والقذف في حقه.

لكن لم ينجح محامو آمبر هيرد في إقناع هيئة الدفاع عن جوني ديب بتخفيض المبلغ الذي يجب عليها دفعه، سواء كان حلاً أو اتفاقاً حول الأمر، ما يعني عودة السيناريو للمحكمة من جديد، بعد أن أعلن دفاع الممثلة الأميركية عزمه تقديم الاستئناف على الحكم، لعدم قدرتها على دفع المبلغ المطلوب منها.

وبحسب موقع “ديلي ميل”، أصدر القاضي، في جلسة التوصل إلى اتفاق حول المبلغ، أمراً كتابياً لهيئة المحلفين بدفع مبلغ 10.35 ملايين دولار من آمبر هيرد إلى جوني ديب، وهو مبلغ التعويض المدني في القضية لإلحاقها الضرر بسمعته، بعد أن وصفت نفسها بضحية العنف، جراء تعديه عليها بالاعتداءات الجسدية والجنسية، وذلك في مقال رأي لها.

وأكدت صحيفة “نيويورك بوست” أن القاضي لم يوافق من قبل على كافة الاقتراحات، التي وضعتها آمبر هيرد لتعديل الحكم.

جدير بالذكر أن هيئة محلفين أميركية أصدرت قراراً يدين الممثلة آمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.

جاء ذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة، غاصت عميقاً في خصوصيات نجمَيْ هوليوود.