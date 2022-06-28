فيديو – قصي خولي يرقص الدبكة احتفالاً بانتهاء تصوير “من.. إلى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الممثل السوري قصي خولي بانتهاء تصوير مسلسل “من.. إلى”، المتوقع عرضه قريباً، إذ ظهر وهو يرقص الدبكة على أنغام إحدى الأغنيات.

وشارك قصي خولي المتابعين على السوشيل ميديا مقطع فيديو له وهو يقود الدبكة، ويرقص معه فريق العمل وطاقمه ومن وجدوا في موقع التصوير، مرفقاً إياه بتعليقٍ قال فيه: “احتفالاً بآخر يوم تصوير منذ 6 شهور”، وذلك عبر خاصية “ستوري” في حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

كما قام نجم “2020” بنشر صورةٍ له ولطاقم العمل، وهم يقفون أمام قالبٍ من الحلوى، احتفالاً بتلك المناسبة، بالإضافة إلى إعادة نشر مجموعةٍ من الصور له من داخل صالون التجميل المعتمد للاهتمام بإطلالة قصي داخل العمل الدرامي.

وفي وقتٍ سابقٍ، شكر النجم السوري فريق العمل، حيث نشر تدوينةً له عبر حسابه في “إنستغرام”، قال فيها إن الشراكة ومتعة العمل والمحبة التي جمعته مع فريقٍ لستة أشهر، جعلته تواقاً لتجربة ومشاركة مشاعر وأحاسيس من هم مسؤولون عن توصيل مهنته إلى الجمهور، شاكراً إياهم على جهودهم.

وعلى صعيد قُرب عرض المسلسل، بدأ النجم السوري بالترويج للعمل، إذ شارك البوستر الخاص بالمسلسل، والذي تصدره مع النجمة اللبنانية فاليري أبوشقرا.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتشارك فيها النجم السوري والنجمة اللبنانية البطولة، حيث سبق أن قدّما ثنائية رائعة ومميزة في مسلسل “لا حكم عليه”، إذ أثنيا على “الكيمياء” التي ظهرت بينهما.

وتدور أحداث مسلسل “من.. إلى” حول المجتمع السوري، إذ يركز على قصة رجل يسعى لاستعادة حياته العادية التي خسر فيها كل شيء، ولتحقيق هذا الغرض، يواجه عقبات تحول دون حدوث ما يطمح إليه.

وكان من المقرر عرض هذا المسلسل في شهر رمضان الماضي، إلا أن تصويره توقّف بعد تسجيل إصابات ضمن فريق العمل بفيروس كورونا.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان قصي خولي كان مسلسل “الوسم 2″، من فكرته وإشرافه، وإخراج سيف الدين سبيعي، وشاركه في العمل ميسون أبو أسعد، رشا بلال، إسماعيل تمر، جابر جو خدار، جلال شموط، ميرفا القاضي، مكسيم منصور، فاطمة محمد، وغيرهم.