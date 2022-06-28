شكرا لقرائتكم خبر عن نجل بن أفليك صاحب الـ10 سنوات يقود سيارة لامبورجينى ويصدم BMW من الخلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد أقرب للسينما، أوقع الابن الصغير للنجم العالمى بن أفليك والده فى ورطة بعدما حاول قيادة سيارته الـ "لامبورجينى" الرياضية متعددة الاستخدامات وصدم بها سيارة رياضية أخرى باهظة الثمن عندما عاد للخلف بطريق الخطأ.



بعد اصطدام السيارة



بن افليك وجينيفر لوبيز

وحسب ما نشر موقع الديلى ميل كان أفليك وخطيبته جينيفر لوبيز فى وكالة لتأجير السيارات الفاخرة فى لوس أنجلوس عندما صدم صامويل جارنر أفليك البالغ من العمر 10 سنوات السيارة، حيث سمح أفليك لابنه من زوجته السابقة جينيفر جارنر بالجلوس فى مقعد السائق فى السيارة البراقة، والسيارة وهى لامبورجينى أوروس التى تستأجر بمبلغ ضخم يصل إلى 1475 دولارا فى اليوم وسعرها حوالى 250 ألف دولار، وهى السيارة التى قادها ابن النجم وتراجعت إلى الوراء واصطدمت بسيارة بى إم دبليو بيضاء.



بن افليك ونجله



بن افليك يحتضن ابنه

ونزل صموئيل أفليك بعد ذلك من السيارة وفحص السيارتين، بحسب اللقطات المنشورة، قام بن أفليك أيضًا بفحص الأضرار وهدأ ابنه بعد الحادث، حيث تظهر الصورة أنه لف ذراعه حول الصبى فى عناق قوى .