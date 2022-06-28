شكرا لقرائتكم خبر عن من التمثيل للإنتاج.. سلمى حايك منتجة منفذة للمسلسل الأسبانى Santa Evita والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض المسلسل الإسبانى الجديد Santa Evita بداية من يوم 26 يوليو المقبل، على شبكةStar Plus ، وتعمل الممثل العالمية سلمى حايك كـ منتجة منفذة في العمل الجديد، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".



سلمى حياك ومسلسل Santa Evita

المسلسل الجديد Santa Evita مستوحى من الكتاب الأكثر مبيعًا الذى يحمل نفس الاسم للمؤلف توماس إلوي مارتيني، ومن المقرر طرح العمل على منصة ديزنى بلس أيضا، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد طرح العمل الذى سيتكون من 7 حلقات إلى الان.



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ويقوم ببطولة المسسل مجموعة مختلفة من الأبطال منهم ناتاليا أوريرو، دييجو كريمونيسي، فرانسيسك أوريلا، إرنستو ألتيريو، داريو جراندينيتي، إرنستو ألتيريو، والمسلسل من إخراج رودريجو جارسيا.

ويدور مسلسل Santa Evita خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي، حيث يحكي المسلسل قصة إيفا بيرون التى تم تحنيط جسدها من قبل زوجها الأرجنتيني، حيث توفيت إيفيتا في عام 1952، وبسبب ووجود بعض الاضطرابات السياسية في الأرجنتين لم يتم دفن جسدها لمدة 3 سنوات ألا أن الجيش قرر إخفاء جسدها لـ مدة 19 عام، وبذلك أثر جسد إيفيتا المتوفى على السياسة الأرجنتينية لأكثر من عقدين وأصبح مركزًا لقصة غريبة وجزءًا من الفولكلور الأرجنتيني.

وبالنسبة للنظام العسكري، كانت إيفيتا الميتة أكثر خطورة من كونها على قيد الحياة، حيث كانوا جميعًا يخشون أن تتجول جثتها المخفية دون مثوى أخير، وهذه هي أسطورة الجسد الذى لم يدفن ابدا.



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