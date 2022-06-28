أنغام تخلت عن رباط الكتف في حفل الكويت.. هذا ما فعلته في الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية أنغام الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، من كواليس الحفل الغنائي، الذي أحيته مؤخرًا في الكويت.

وظهرت أنغام في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، أثناء التقاط مجموعة من الصور لها قبل الحفل. كما عرض الفيديو لقطات لأنغام قبل صعودها إلى المسرح، وهي لاتزال معتمدة على رباط الكتف، بعد العملية الجراحية التي أجريت لها مؤخراً، وذلك قبل أن تتخلى عن الرباط لأول مرة على المسرح.

وأظهر الفيديو محاولة أنغام استغلال اللحظات التي سبقت الحفل في تدريب يدها بحركة بسيطة، ولحظة استقبال الجمهور لها على المسرح بالهتافات الحارة، وأيضاً أثناء غناء الجمهور معها.

وكانت أنغام قد أوضحت، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أنها اكتشفت قبل الجراحة وجود ورم ليفي تحت إبهامها، جعلها غير قادرة على تحريك أصابعها، إلى جانب اكتشاف قطع في أحد الأوتار، ووتر آخر على وشك القطع.

وارتدت أنغام في حفل الكويت Jumpsuit من تصميم اللبناني زهير مراد، من مجموعته لصيف وربيع 2022 للأزياء الجاهزة، وأجرت تعديلات بسيطة عليه ليناسبها، فأغلقت فتحة الصدر قليلاً وتخلت عن الحزام.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تحيي الفنانة أنغام حفلاً غنائياً في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة يوم الجمعة 1 يوليو.

وتم طرح التذاكر، التي قسمت إلى 7 فئات، هي: البلاتينيوم وسعرها 1850 جنيهاً (نفدت)، والذهبية وسعرها 1550 جنيهاً، والذهبية على الجانبين بـ1250 جنيهاً.

والفضية بـ1250 جنيهاً، على الجانبين وسعرها 850 جنيهاً (نفدت)، والبرونزية على الأجناب بـ750 جنيهاً (نفدت).

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة أنغام كان طرحها، مؤخراً، أغنية “لوحة باهتة”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، الأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور.