عمرو دياب يكشف عن “اللوك الجديد”.. ظهر بإطلالة صادمة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوق الفنان المصري عمرو دياب الجمهور والمتابعين، لقرب صدور أغنيته الجديدة “اللوك الجديد” في تعاون جديد ينبثق عن الشراكة الحصرية بينه وبين تطبيق أنغامي.

ونشر عمرو دياب صورة البوستر الرسمي لأغنيته “اللوك الجديد” عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، ولم يقتصر “اللوك” الجديد على اسم الأغنية التي سيطرحها في موعد أقصاه يوم الخميس القادم، إذ بدا عمرو فعلاً بـ”لوك” جديد.

وفي التفاصيل ظهر عمرو دياب على بوستر الأغنية، حافي القدمين مرتدياً زياً أبيض بالكامل، وقد اختلفت تسريحة شعره عما ظهر به خلال الفترة السابقة، كما بدا بوزن أقل مما اعتاده الجمهور وهو ما وصفه البعض بأنه “إطلالة صادمة”، لكن هذا الأمر ليس جديداً على عمرو دياب الذي اعتاد الظهور بـ”لوكات” جديدة وصادمة طيلة مسيرته الفنية الطويلة.

يذكر أن أغنية “هتدلع” كانت أول عمل يقدمه عمرو بعد إعلان شراكته الحصرية مع “أنغامي”، والتي قام على أثرها بحذف جميع أعماله السابقة من قناته على “يوتيوب”، ليكون سماعها حصرياً عبر “أنغامي”، وتبعها بأغنية “الي يمشي يمشي” التي لا تزال بين الأغاني الأكثر رواجًا على تطبيق أنغامي منذ طرحها.

وكان دياب قد نشر قبل عدة أيام إعلاناً مبهماً عبر صفحته على “إنستغرام”، إلا أن مقربين منه بينوا أنه مشروع لمنتجع سياحي يحمل اسم “سول”، وهو الذي ربطه دياب بالموسيقى، إذ تعمد أن تكون بعض أحرفه على شكل نوتة موسيقية.