هاني شاكر يستقيل من منصبه على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن نقيب المهن الموسيقية المصري، هاني شاكر، استقالته من منصبه على الهواء مباشرة.

وكشف الفنان هاني شاكر عن قراره على الهواء مباشرة، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب.

ووجه الفنان المصري شكره لكل العاملين بالجمعية العمومية ومجلس النقابة، موضحاً شعوره بحزن شديد، جراء ما شهده المؤتمر الصحافي الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش من مشادة كلامية.

ونوه هاني شاكر إلى أن قراره نهائي ولا رجعة فيه، مكتفياً بالمدة التي قضاها كنقيب للمهن الموسيقية.

وأضاف هاني شاكر، في تصريحاته، أنه كان يتوقع تقديراً أكثر من النقابة لما قدمه خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن النقابة كانت اتخذت قرار المؤتمر اليوم وجاء بسرعة شديدة من أجل العمل على حل المشاكل وليس الصراع.

وتابع أن المؤتمر تم في البداية، وحسن شاكوش قدم اعتذاره للجمهور وللنقابة وللنقيب وانتهى المؤتمر على ذلك، ثم حدثت مشادات لم يكن يحب أن يراها من الأساس، سواء في وجوده أو عدمه، لذلك يفضل عدم الاستمرار نقيباً للموسيقيين.

يشار إلى أنه كانت قد نشبت مشاجرة ومشادة كلامية بين هاني شاكر، وعضو مجلس النقابة سعيد الأرتيست، بسبب حصول حسن شاكوش على كارنيه النقابة.

وحدثت المشادة، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده مطرب المهرجانات، لتقديم اعتذاره لمجلس النقابة، اعتراضًا من الأرتيست على منح شاكوش كارنيه نقابة المهن الموسيقية قبل الاعتذار للنقابة.

وكان سعيد الأرتيست قد تطاول على أعضاء المجلس وسبهم جميعاً، ما دفع هاني شاكر للانسحاب من المؤتمر الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة المصرية.

من ناحية أخرى، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، فكتب ساويرس عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية.. ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيص”.