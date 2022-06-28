شكرا لقرائتكم خبر عن تامر هاشم عن "ريفو": تجربة علمتنى وأمير عيد كان بيقصلى سوالفى فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان تامر هاشم، عن مشاركته في مسلسل "ريفو"، الذى عرض على منصة Watch it، يحث قال في تصريحاته لـ"الخليج 365": "مشاركتى جت فى العمل من 12 سنة من أول ما الكاتب محمد ناير كتب القصة وقتها، وطبعا أتعدل فيها حاجات كتير مع مرور الوقت".

وأضاف تامر هاشم: "قصة ريفو محمسة جدًا، وشخصية ماجد جورج اللى قدمتها قريبة منى، بجانب إن القصة مش موجود منها كتير في سوق الدراما، وهو عمل جماعى كامل وفى نفس الوقت غنائى، وحاجة مش مألوفة للناس، والورق نفسه حلو أوى، وكنت برتاح مع كل فريق العمل، ومن التجارب اللى علمتنى كتير وأفادتنى على المستوى الشخصى والمهنى".

وعن كواليس العمل قال تامر هاشم: "الكواليس كانت مرحة جدًا، أجواء لذيذة وأمير عيد إنه معايا دى حاجة بتخلينى ارتاح اكتر وبيساعدنى في حاجات وبيدينى نصايح في شكلى وكان بيقص ليا سوالفى في الشارع عشان يبقى شكلى أحسن ويدى تسعيناتى أكتر، فبجد كانت أجواء حلوة جدًا".

وعن التعاون مع Watch it قال تمار هاشم: كانوا متعاونين جدا وأخدوا ريسك يعملوا العمل وخرجوا بره الصندوق، ووفروا لنا كل حاجة عشان نطلع بأحسن شكل، وكانوا ناس في منتهى الاحتراف والتعاون وعندهم تفتح ذهنى، فعليا كان التعاون مثمر جداً".

مسلسل "ريفو" مكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى اسماعيل، وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.