شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلاً غنائيًا فى الرياض 14 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

لإحياء حفل افتتاح "موسم الجيمرز" في "بوليفارد الرياض"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ، يوم الخميس 14 يوليو القادم، ومن المقرر أن يقدم دياب فى الحفل باقة من أشهر أغانية القديمة والحديثة. القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم عمرو دياب

كان النجم الكبير عمرو دياب قد طرح توزيع جديد لأغنية "هتدلع" على أحد المنصات، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان النجم عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا في التجمع، وقدم أحدث أغنياته "اللي يمشي يمشي" ، وكذلك غنى "هتدلع" التي طرحها في عيد الفطر وتفاعل معهما الحضور بشكل كبير.