شكرا لقرائتكم خبر عن Team أحدث الفيديوهات الترويجية لـ فيلم Thor: Love and Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل عن فيديو جديد لـ فيلم Thor: Love And Thunder المنتظر، وطرح الفيديو تحت اسم Team، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد المنتظر بداية من يوم 8 يوليو المقبل بـ دور العرض المختلفة حول العالم، واحتوى الفيديو عن مجموعة من اللقطات الجديدة التى جمعت بين الأكشن والكوميديا، ووصلت مدته إلى دقيقة و20 ثانية.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى.