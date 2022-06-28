شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لـ فيلم The Bob's Burgers Movie حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأنيميشن The Bob's Burgers Movie بـ حوالى مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات وصلت إلى 33 مليونًا و211 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم منذ يوم 27 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة 20th Century.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 31 مليونًا و42 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و2 مليون و168 الف دولار بـ دور العرض حول العالم، على أن يصل فيلم The Bob's Burgers Movie إلى عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم الأنيميشن يدور بعدما يحدث انفجار لـ خط المياه الرئيسية الذى يسبب إنشاء حفرة ضخمة أمام مطعم Bob's Burgers مباشرة، ما يؤدي إلى سد المدخل إلى أجل غير مسمى وإفساد خطط Belchers لصيف ناجح، وبالتالي بينما بينما يكافح "بوب'' و''ليندا '' من أجل الحفاظ على نشاطهما التجاري قائمًا، يحاول الأطفال في حل لغز قد ينقذ مطعم عائلتهم، ومع تصاعد المخاطر، يساعد هؤلاء المستضعفون بعضهم البعض في العثور على الأمل والقتال من أجل العودة، حيث ينتمون.

ويقوم ببطولة الفيلم صوتيا كل من كريستين شال، زاك جاليفياناكيس، كيفن كلاين، هـ. جون بنيامين، جون روبرتس، دان مينتز، ديفيد وين، يوجين ميرمان، لاري ميرفي، سام سدر، يوجين شون، ومن إخراج الثنائى لورين بوشار، برنارد ديريمان، ومن كتابة وتأليف لورين بوشار، جيم دوتيرايف، نورا سميث.