انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم بعد 14 عامًا من الحياة الزوجية يُفجّر ضجة.. مدير أعمال الفنانة أكد أمرًا حاسمًا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 05:47 صباحاً - ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا حول انفــصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وذلك بعد ظهورها في حفلاتها الأخيرة وفي أكثر من مناسبة دون ارتداء خاتم الزواج.

جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نفى كل ما تردد من أنباء، مؤكدًا عــدم صحتها على الإطلاق.

مدير أعمال نانسي عجرم أكد أنها اعـتادت منذ سنوات عـدم ارتداء أي خاتم في يدها خلال الغناء، مشــددًا على أن نانسي دائمًا حياتها الشخصية هادئة، ولا تحب تلك الشــائعات المغـرضة التي يُطـلقها البعض من وقت لآخر.

نانسي عجرم تحتفل مع زوجها وبناتها بعيد الأب

وكانت قد احتفلت الفنانة ​اللبنانية نانسي عجرم​، مع عائلتها مؤخرا بيوم الأب بطريقة مميزة، وكشفت من خلال فيديو نشرته عبر خاصية الأستري بصفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، عن مفاجأة ابنتها الوسطى لوالدها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

ونشرت نانسي عجرم لقطات عفوية مميّزة تجمع زوجها ببناتها الثلاث: (ايلا وميلا وليا)، في مناسبات مختلفة، وأظهرت من خلالها حنّيته وعلاقته الجميلة بهن.

كما نشرت صورة لقالب الحلوى البسيط الذي حضرته ابنتها الوسطى لوالدها بهذه المناسبة، واختارت أن تزينه بحبيبات من الشوكولاتة رسمتها على شكل قلب، تعبيرًا عن حبّها هي وشقيقتيها لوالدهن، وعلّقت على الصورة قائلةً: “صنع بحب، بيدي إيلا، لأفضل أب في العالم”.

آخر حفلات نانسي عجرم بمصر والأردن

وكانت نانسي عجرم قد تصدرت “التريند” على السوشيال ميديا، بعد الحفل الضخم الذي أحيته في مدينة العقبة ضمن مهرجان “ايلة” الموسيقي الذي أُقيم في مدينة العقبة الأردنية، وشهد الكثير من المواقف العفوية الطريفة بين النجمة وجمهورها.

وأطلّت نانسي عجرم في حفلها بالأردن بجيمبسوت براق باللون الأحمر وأمتعت جمهورها بأغانيها الشهيرة.

وكانت نانسي عجرم أحيت مؤخرًا حفلا غنائيًا في مصر، قدمت خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها وسط تفاعل الجمهور، وشاركت متابعيها بصور من الحفل نشرتها عبر حسابها على إنستجرام.

وأطلّت نانسي عجرم بفستان أبيض اللون من تصميم جورج حبيقة، مكون من قطعتين، العلوية مطرزة، والسفلية من الشيفون ومزود بها Ruffles عند الأطراف.

آخر أعمال نانسي عجرم

وانشغلت نانسي عجرم الأيام الماضية بتصوير أغنية “بدى حدا حبو” وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة.

من ناحية أخرى، شاركت نانسي عجرم بغناء تتر “مسلسل يوتيرن“، الذي عُرض في دراما رمضان 2022 المنقضي.

“يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

نبذة عن نانسي عجرم

حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائيًا مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغاني، اشتهرت على الصعيد العربي، مثل: “أخاصمك آه، يا سلام، آه ونص، يا طبطب يا دلع ولاقت أغنيتها إحساس جديد استحسان الجماهير.

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