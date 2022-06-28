شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يحيى حفلا غنائيا للسيدات فقط فى الساحل الشمالى أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مطرب المهرجانات حسن شاكوش حفلاً غنائيًا للسيدات فقط في الساحل الشمالى، وذلك يوم الجمعة 1 يوليو المقبل، بعدما حصل على التصريح السنوى بالغناء من نقابة المهن الموسيقية، وإنهاء مشكلته مع النقابة، وأحيا حسن شاكوش من قبل هذا الحفل بنفس المكان في 21 أغسطس من العام الماضي، قبل قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.

كانت لجنة التظلمات بنقابة المهن الموسيقية قد قبلت التظلم الثالث المقدم من حسن شاكوش بعد فحص أسبابه ومراقبة سلوكه فى فترة الإيقاف ومدى التزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر لما اقترفه من أخطاء فى حق شعبة من أهم شعب الموسيقى وهى شعبة الإيقاع وخطئه عن الألفاظ التى بدرت منه على خشبة المسرح.

وقد ارتأت لجنة فحص التظلمات أن فلسفة العقاب قد أتت مفعولها وحققت المقصود منها وهو الردع والتقويم وأنه لا يوجد عقاب ابدى بلا مدة محددة لأنه لا يوافق صحيح القانون فلا بد من تأقيت العقوبة لمخالفة الأبدية للدستور والقانون وقد ارتأت اللجنة أن مدة العشرة شهور كافية جدًا لتحقيق الغرض من الوقف وقد وافق المجلس على منح التصريح بالغناء له بعد أخذ كل التعهدات عليه بالالتزام بتقاليد وعرف المسرح وعدم التلفظ بألفاظ تخرج عن الذوق العام والآداب والالتزام بقانون ولائحة النقابة وإلا سوف يتم سحب ترخيص الغناء منه مجددًا فى حالة مخالفة الإقرار.

وعلق مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد حصوله على تصريح بالغناء من نقابة المهن الموسيقية، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقال خلاله: "أنا بشكر الأستاذ هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس النقابة وبشكر كل العازفين وياريت محدش يزعل منى كان سوء تفاهم وأنا طلعت واعتذرت لكم وبشكر جمهورى وان شاء الله تشوفوا حاجات جديدة وكويسة الفترة الجاية.