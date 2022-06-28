في أحدث ظهور لها.. “ريتا” شقيقة النجمة إليسا تخطف الأنظار.. لن تصدّق أنها أجمل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:54 صباحاً - فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية أو الغنائية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء “ريتا” شقيقة النجمة إليسا التي نشرت النجمة اللبنانية صورة تجمعها بها وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات، وتفاعل المتابعون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجمال ورقة ملامح شقيقة الفنانة اللبنانية، وعلّق أحدهم قائلًا :”جميلة ماشاء الله حتى أنها أجمل من إليسا”.

يُشار أن إليسا لديها شقيقتين إناث هما: (نورما وريتا) و 3 أشقاء ذكور وهم: (جهاد، غسّان، كميل) لكن الفنانة تحرص على إبقاء عائلتها بعيدًا عن الأضواء، ونشأت الفنانة إليسا في لبنان بأسرة عربية مسيحية من الطبقة المتوسطة لأب لبناني (زكريا خوري – متوفى 2004) وهو شاعر وأديب كان يعمل في مهنة تدريس اللغة العربية، وأُم سورية وهي (يمنى سعود)

إليسا تؤجل ألبوم صيف 2022.. وتكتفي بأغنية لبنانية

من ناحية أخرى، كشفت إليسا عن تأجيل ألبومها الجديد، والذي كان من المقرر طرحه في صيف 2022، وذلك بعد نجاح أغنية «من أول دقيقة»، مشيرة إلى أنها تستعد لتقديم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة باللهجة اللبنانية.

وقالت إليسا خلال حفلها الذي أقيم الأسبوع الماضي في جدة بالسعودية: «بالمستقبل عندي ألبوم، لكن تم تأجيله، لأن بعد أغنية (من أول دقيقة) ونجاحها، وسيتم طرح أغنية لموسم الصيف وهي باللغة اللبنانية، والألبوم هيتم طرحه في الوقت المناسب».

وتواصل إليسا حصد النجاح بحفلات مكتملة العدد في غالبية الدول العربية، وتحضر لإطلاق أغنية جديدة من ألبومها، وهو من إنتاج شركتها الخاصة التي ستطلقها قريبًا.

أغنية اليسا وسعد لمجرد تقترب من الـ 150 مليون مشاهدة

من ناحية أخرى، تواصل أغنية المطربة اللبنانية إليسا والمطرب المغربي سعد لمجرد التي تحمل اسم “من أول دقيقة” حصد النجاحات والمشاهدات العالية.

وتقترب أغنية من أول دقيقة من تحقيق الـ 150 مليون مشاهدة، حيث تحصد حتى الآن 146 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للفنانة إليسا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد نحو شهر على طرحه على الجمهور.

يُشار إلى أن اللبنانية إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدي والعلاج المناعي.

نورت

نورت