شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Black Phone يحصد 35 مليون دولار حول العالم فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب والدراما الجديد The Black Phone إيرادات وصلت إلى 35 مليونا و844 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم منذ طرحه يوم 24 يونيو الجارى.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 23 مليون و370 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و12 مليونا و474 ألف دولار بـ دور العرض العالمية.

فيلم The Black Phone من إنتاج شركةUniversal Pictures ، ووصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، وسيدور فى إطار رعب وإثارة

فيلم The Black Phone يدور حول فتى صغير يدعى فيني شو فتى خجول لكنه ذكي يبلغ من العمر 13عامًا، الذى تم اختطافه من قبل قاتل سادي وحُبس في قبوعازل للصوت حيث لا فائدة من الصراخ، ولكن عندما يبدأ رنين هاتف مفصول على الحائط ، يكتشف فيني أنه يستطيع سماع أصوات ضحايا القاتل السابقين.، والذين عازمين على التأكد من أن ما حدث لهم لن يحدث لفيني.

يقوم ببطولة فيلم الرعب The Black Phone كل من إيثان هوك، وجيريمي ديفيز، وجيمس رانسون، ومادلين ماكجرو، وكيلان رود، وجيه. جافين وايلد، وإي روجر ميتشل، وجينا جون، وماسون تيمز، وهيلي نيكول رالستون.