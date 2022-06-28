شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تدعم هانى شاكر: حقك على رأسى وستظل القامة الشامخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت المطربة الكبيرة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، النجم هانى شاكر بعد قرار استقالته من النقابة، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موجهة رسالتها لهانى شاكر قائلة: "الفنان الكبير والإنسان المحترم وأخى الغالى، وأمير الغناء العربى، حقك على رأسى أنا، وسأظل عمرى كله فخورة بكونى أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية فى ظل رئاستك، ويشهد ربى أنك ما قصرت يوما وحفظت الأمانة، وستظل العمر كله المحترم الأصيل والقامة الشامخة".

وكان الفنان الكبير هانى شاكر قد أعلن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، منذ قليل، عبر برنامجه "الحكاية".

وقال أمير الغناء العربى هاني شاكر لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصب نقيب الموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز في فنه وعمله في الفترة المقبلة، والاستمتاع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات في الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد في عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابى.