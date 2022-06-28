شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة "ضحكة صفرا" بعد أغنية معلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد عز البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة "ضحكة صفرا" والذى انتهى من تسجيلها مؤخرًا وذلك بعد ردود الأفعال التي تلقاها على آخر أغنياته "معلمين"، والتي طرحت مؤخرًا.

وأعلن محمد عز عن الموعد النهائي لطرح أغنية ضحكة صفرا والتي قام بتصويرها الأيام الماضية تمهيدًا لطرحها على طريقة الفيديو كليب، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية "ضحكة صفرا" تعاون فيها محمد عز مع الشاعر الغنائي سامح رأفت، وألحان سيد الشاعر، وتوزيع موسيقى مصطفى البوب، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج أسامة بركات.

يذكر أن أخر أعمال محمد عز، مسلسل "العائدون" بطولة النجم أمير كرارة، وعرض في رمضان الماضى، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.