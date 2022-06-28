خسرت وزنها وحالتها صادمة.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد قصة طلاقها ومرضها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:47 صباحاً - نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صوره لها برفقه أصدقائها واكتفت عند التعليق بإضافة قلب، وتعتبر هذه الصورة الظهو الأول لياسمين عبد العزيز بعد أزمتها مع الفنان أحمد العوضي ووعكتها الصحية.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وأضافوا الكثير من التعليقات الإيجابية وعبّروا عن سعادتهم بعودتها التواصل معهم مرة أخري وأشار البعض إلي فقدانها للكثير من وزنها الزائد الذي ظهرت به في إعلانها الرمضاني الأخير .

تعرضت ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية بداية يونيو ، وسافرت إلى سويسرا لإجراء بعض الفحوصات، كما حدث خلاف بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي وقامت بإلغاء متابعته عبر السوشيال ميديا.

تصالح ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي:

وكانت قد أكدت عدد من المصادر المقربة أن المياة قد عادت لمجاريها بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، بعد الخــلافات التي وقعت بينهما مؤخرًا، وتردد أنباء حول انفــصالهما.

خلافات ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي:

وكانت قد وقعت خــلافات شــديدة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد عودتها من سويسرا إثر إجراءها عملية جراحية هناك، حيث قامت بإلغاء متابعتها له، مما تسبب في تردد الكثير من الأنباء حول انفــصالهما.

هذا إلى جانب انتـقادات متبادلة بين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز، الذي أعلن تضامنه معها في مـرضها، لترد باتهــ امه ببيعها مقابل الحصول على سيارة مرسيدس، وهو ما رفضه الأخير ليهـاجمها، قبل أن يحذف الشقيقان رسائلهما السلبية.

رد أحمد العوضي على أنباء انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز:

وكان قد رد الفنان أحمد العوضي على الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول انفصاله بالطلاق عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي عبر حسابه في إنستجرام صورة تجمعه بزوجته، وكتب معلقا عليها : “مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك”.

كما نشر العوضي توضيحا آخر لجمهوره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه : “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين .

وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه، فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك اكبر بكتير من أي خلاف اوكلام فاضي”.

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن انتهاء الخلافات بينهما، وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: قائلة رسالة لبعض اللي يتعدوا علي صوابع الأيد الواحدة حضراتكم استعجلتو قوي في اللت والشماتة، وقلتوا كلام متمليينوا ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة وإلغاء المتابعة دا أكبر دليل علي أن حياتهم طبيعية و دا شيء صحي ماهو معلش الحب زى الأكل لو مفيهوش توابل مش حيبقي له طعم، ربنا مايكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير، مبروك الصلح ياحلوين.

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