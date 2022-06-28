لن تصدّق من هي زوجة سامح حسين؟.. فنانة شهيرة شاركت بهذا الفيلم السينمائي! – صور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:47 صباحاً - تداول الكثير من محبي الفنان الكوميديان المصري سامح حسين تساؤلات عديدة حول حياته الشخصية، وذلك للتعرف أكثر عليه وعلى زوجته، التي كشفت مؤخرًا خلال برنامج تلفزيوني قصة حبها معه .

بالإضافة إلى العديد من المعلومات التي ذكرتها عنه، والذي شكل مفاجأة كبيرة لدى جمهور الفنان ومحبيه، أنه متزوج من داخل الوسط الفني، فزوجته تعمل أيضًا في مجال التأليف والكتابة السينمائية، حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي أشهرها فيلم “عيش حياتك” إنتاج 2018 من بطولة زوجها، إنها المؤلفة المصرية وسام حامد.

زوجة سامح حسين مؤلفة بالفطرة

وكان الفنان الكوميدي سامح حسين قد نشر على صفحته الشخصية على «فيسبوك» حيث قال: “ربنا يخليكى ليّا يا أجمل زوجة وأشطر مؤلفة.. فخور بيكى أوي مفيش كلام أقدر أوصفك بيه غير إنى أقولك.. بحبك”،

ودخلت زوجته وسام حامد إلى الوسط عبر بوابة التأليف وذلك بعد أن كتبت لزوجها فيلم “عيش حياتك” الذي قدمه في عام 2018، وهو فيلم رومانسي كوميدي، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا في وقت عرضه.

وتدور أحداثه حول إبراهيم الذي كان مسافراً للخارج ثم يعود إلى مصر بعد عدة سنوات قصار، وتتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، ويعيش حياة روتينية شديدة فيعود إلى منزل والده، ولكنه يتغير من خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك مع زميلته داليا، وذلك لأنه يريد أن يجعل ابنه آدم ذو الست سنوات يحبه ﻷنه أصبح يحب زوج أمه وطليقته أكثر من أبيه.

قصة زواج سامح حسين ووسام حامد

وروّت وسام حامد زوجة سامح حسين أثناء وجودها في أحد البرامج التلفزيونية قصة زواجها منه وقالت أن والدتها قد رفضت الزواج وعللت رفضها قائلة: “هتتجوزي رمزي ده غبي أوي”، وشرحت وسام حامد قصة تعرفهما.

وقالت أنها رأته أول مرة في حفل زفاف شقيقتها، عندما كان موجود هناك لأن الزوج كان صديقه وبعد ذلك زار صديقه في المنزل وقد اشتهر من مسلسل “راجل وست ستات” فتعرف عليها هناك وحاول أن يطلب يدها وبعد رفض من والدتها قبلت به وتزوجا، وأضافت أن الكثير حذرها من الوسط الفني لكنها عللت أنهم لم يتعاملوا معه فهو شخصية مختلفة تماماً عما تبدو في الأفلام، فسامح حسين شخصية جادة جداً وعصبية، فهي رأت ذلك في أحد المواقف بعد الزواج فأصبحت تتجنب أن تثير غضبه.

سامح حسين يعلن مد فترة عرض «حلم جميل» للمرة الخامسة

من ناحية أخرى، وجه الفنان سامح حسين الشكر للبيت الفني للمسرح لقرار مد فترة عرض إضافية جديدة للعرض المسرحي الخاص به «مسرحية حلم جميل».

وعلّق الكوميديان على القرار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلا: «الحمد لله بعد النجاح الجماهيرى والنقدى الكبيرين قرر البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة مد فترة عرض إضافية».

وأضاف أن العرض من إنتاج المسرح الكوميدي، حيث يستمر لمدة ١٥ ليلة جديدة، وللمرة الخامسة ابتداءً من اليوم على المسرح العائم بالمنيل.

وكانت المسرحية قد عرضت فى عدة محافظات بوجه قبلى ووجده بحرى ضمن برنامج وخطة “المواجهة والتجوال” وهو مشروع يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

“حلم جميل” عن رائعة “تشارلى شابلن” وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

“حلم جميل” من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

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