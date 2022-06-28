شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقالة هانى شاكر .. حمو بيكا: الوحش راجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن أعلن المطرب هاني شاكر عن استقالته من منصب نقيب الموسيقيين موخرا أثناء مداخلة على برنامج الحكاية مع عمرو أديب حتى آثار القرار ردود فعل واسعة.

حمو بيكا بدور كتب من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: الوحش راجع يا شوية جواجع.

وذلك فى اشارة لعودته من جديد للغناء فى مصر خاصة بعدما ابتعد طوال الفترة الاخيرة عن المشهد فى مصر وأعلن فى أكثر من مناسبة تمنيه الحصول على كارنيه النقابة من أجل الغناء.

جدير بالذكر أن المطرب هاني شاكر آثار ردود فعل واسعة بقراره المفاجىء موخرا والممثل فى الاستقالة من منصبه على خلفية المشادات التي حصلت داخل مقر النقابة.