شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت فى كواليس أحدث أفلامه Bullet Train.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سونى عن صورتين جديدتين لـ الممثل العالمى براد بيت، من فيلمه الجديد Bullet Trainالعمل الذى سيصل دور العرض في 15 يوليو المقبل، وظهر بيت في الصورتين بشكل جديد ومختلف.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.



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